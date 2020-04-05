عاجل.. قرار هام بشأن الاتفاقيات العسكرية الموقعة مع روسيا خلال حقبة البشير

الأحد 5 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت القوات المسلحة السودانية، تمسكها بالاتفاقيات العسكرية الموقعة مع روسيا، خلال نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي عزل في نيسان/ابريل 2019 إثر احتجاجات شعبية واسعة.



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وقال الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد عامر محمد الحسن، في تصريحات نقلتها صحيفة “المواكب” السودانية الأحد، إن “القوات المسلحة السودانية لن تلغي اتفاقياتها العسكرية مع دولة روسيا التي أُبرمت في عهد الحكومة السابقة”.

وأكد الحسن أن جميع الاتفاقيات بما فيها العسكرية التي وقعت في عهد البشير ستخضع لمراجعة عامة وفقا لمقتضيات المصلحة البلاد العليا. وأشار إلى أن علاقات بلاده قائمة على الحياد مع الدول الأخرى، ما يجعل اتخاذ أي قرار خاضعًا لمراعاة تلك العلاقات الخارجية. وخلال زيارة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقع البلدان عدة اتفاقيات للتعاون العسكري، تتعلق بالتدريب وتبادل الخبرات، ودخول السفن الحربية لموانئ البلدين.