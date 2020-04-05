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رصاصة طائشة تصيب امرأة داخل منزلها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أبريل-2020

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رصاصة طائشة تصيب امرأة داخل منزلها

 

أصيبت الحاجة حواية عبد الله حسين البالغة من العمر حوالي السبعين من العمر برصاصة في اليد أثناء جلوسها بمنزلها بدار السلام بمحلية جبل الأولياء أسعفت على إثرها إلى مستشفى بحري لتجرى لها الإسعافات اللازمة وما زالت محجوزة ضمن حوادث التجميل الذي يشرف عليه الاختصاصي طلال جرقندي لتحديد موعد لادخالها إلى عملية لاستخراج الرصاصة من يدها.

 

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وأفاد مرافقها  بحسب صحيفة الدار بأن المصابة كانت داخل منزلها بدار السلام وكانت توجد مناسبة على البعد منهم وفجأة شعرت بالدم يسيل من يدها ليتم إخطار الشرطة التي قامت باتخاذ الاجراءات القانونية وتحديد المنزل الذي كانت به المناسبة وانطلقت منه رصاصات الفرح التي أصابت المجني عليها بالأذى الجسيم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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