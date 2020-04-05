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القوات المسلحة تنفي شائعة الانقلاب وتؤكد هدوء الأحوال الأمنية

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التاريخ: 05-أبريل-2020

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القوات المسلحة تنفي شائعة الانقلاب وتؤكد هدوء الأحوال الأمنية

أكدت القوات المسلحة هدوء الأحوال  الأمنية بالبلاد، ونفت بشكل قاطع  وجود أى قرائن أو شبهات لانقلاب عسكرى.

 

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وكانت بعض الصحف قد أوردت أن السلطات تتحسب لانقلاب عسكري يدبره مؤيدو النظام السابق بالتزامن مع ذكرى السادس من أبريل، مستغلة الإجراءات الاحترازية المعلنة فى البلاد لمواجهة جائحة

 

 

و أوضح الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن في تصريح بحسب (سونا)، أن ما تم تداوله عبر الأسافير حول انقلاب عسكرى محض إشاعة وتضر بأمن المجتمع، مشيراً إلى أن خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادها، وأضاف “نطمئن الشعب السودانى على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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