التحقيق حول مقتل شاب على يد والده داخل مزرعة بالحلفايا

التاريخ: 05-أبريل-2020
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تلقت شرطة قسم الحلفايا بلاغاً يفيد فيه المبلغ عن مقتل شاب أجنبي يبلغ من العمر 18 عاماً طعناً بآلة حادة على يد والده بإحدى المزارع بمنطقة السامراب وذلك بسبب مشاجرة وقعت بينهما وهما تحت تأثير الخمر وفور وقوع الجريمة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي.
وبواسطة أورنيك جنائي صادر من النيابة تم نقل الجثة بحسب صحيفة الدار للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة كما تم تدوين بلاغ تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد ولا زال التحري جارياً.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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