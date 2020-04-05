إضراب للعاملين بالري اليوم

أعلن عاملون بإدارات الري بوزارة الري والموارد المائية، تنفيذ إضراب عن العمل اعتباراً من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، على أن ينظر في تمديد الإضراب حسب الحوجة، احتجاجاً على ما أسموه تجاهُل الوزارة لمطالبهم.

وكان العاملون، أصدروا بياناً مُوجّهاً الأحد الماضي لوكيل وزارة الري والموارد المائية بتوقيع العاملين بـ(الإدارة العامة لعمليّات الري، الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء، الإدارة العامة للمشروعات والإدارة العامة للموارد البشرية والمالية)، مُلحقاً لمذكرة رُفعت في 19 مارس الماضي، كان منتظراً الرد عليها الخميس 26 مارس، وقالوا “بكل أسف تمّ تجاهُل هذه المذكرة كما سابقاتها”.

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وأكد العاملون بحسب صحيفة الصيحة، رفضهم لما وصفوه بـ”الظلم وتسييس الخدمة المدنية والتمكين وخرق القانون السوداني للخدمة العامة”، وأشاروا إلى تقدمهم بمُذكِّرات لوكيل الوزارة تحوي مطالب مشروعة وبسيطة تُعتبر من مقومات ومُعينات سير العمل، لكن تم التجاهُل التام لكل المُذكِّرات.

وقال مصدر باللجنة لمصادر أمس، إنه تم تحديد موعد الإضراب في هذا التوقيت بعد الانتهاء من ري محصول القمح الذي يعتبر محصولاً استراتيجياً إعلاءً لمصلحة البلاد العليا، وأضاف: “لكن الآن لا بُد من تصحيح المسار”. وحذّر من تأثير الإضراب على قطاع الري بالوزارة، وقال إنه إذا تواصل الإضراب فإنّ ذلك سيُؤثِّر على عمليات الصيانة الصيفية في الترع والأبواب والمنظمات والطلمبات حيث تبدأ في 1 أبريل والتي تؤسّس للعروتين الصيفية والشتوية للموسم القادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)