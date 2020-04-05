الهلال يستنكر تصريحات آدم كبير.. ويرفض فتح باب العضوية إلا بإذنٍ من الصحة!!

أصدر نادي الهلال بياناً أمس، أعلن فيه الأسباب الحقيقية وراء قفل باب العضوية، مستنكراً في الوقت ذاته التصريحات التي أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، آدم كبير مؤخراً، وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم د. آدم كبير، قد حمّل في تصريحاتٍ سابقة رئيس النادي الهلال أشرف سيد أحمد (الكاردينال)، مسؤولية قفل باب العُضوية.

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وقال النادي في بيانه بتوقيع الأمين العام المكلّف د. حسن علي عيسى بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة لا يُشير إلاّ إلى اتّهام رئيس نادي الهلال بخلق الفوضى دُون الرجوع للمُسبِّبات الأساسية في قفل باب العضوية، وأضاف: معلوم للجميع الظروف التي يمر بها الوطن، لذلك جاء قفل باب العضوية بناءً على توجيهات الدولة المشدّدة.

وأكّد الهلال أنّ باب ملف العضوية كان مفتوحاً رغم الصراعات والطعون طوال الفترة السابقة ولم يُغلق إلا بعد توجيهات السُّلطات الصحية حفاظاً على سلامة المُواطنين، وأعلن نادي الهلال أنّ أبواب العُضوية ستفتح بناءً على خطاب رسمي من وزارة الصحة المعنية، مُشيراً إلى أنّ سلامة المشجّع الهلالي أهم من أيِّ مكاسبٍ وصراعاتٍ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)