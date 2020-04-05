التاريخ: 05-أبريل-2020 فى : حوادث 36 مشاهدة باشرت شرطة قسم القرير محلية مروي تحرياتها الأولية في حادثة مقتل الطفلة أريج سمير ذات الخمسة أعوام وتولى التحريات الملازم خالد أحمد جكوم وتم تسديد البلاغ تحت المواد 45 ب/130/162 التي تتعلق بالاغتصاب والقتل والاختطاف. Advertisements وعلمت صحيفة الدار بأن التحريات في مرحلة الفحص الجنائي للعينات لإرفاق التقرير بمستندات الاتهام التي توفرت توطية لتقديم المتهم لاجراءات محاكمة وفصل قضائي. وبحسب التفاصيل الأولية للبلاغ باختفاء الطفلة من منزل ذويها في ظروف غامضة ليدخل على إثرها قاطنو المنطقة وذويها في حالة نفسية من مصير الطفلة المجهول للاختفاء الذي صاحبه الغموض عندما كانت تلهو أمام المنزل ليفاجأ ذويها والمنطقة باسرها عندما تم العثور عليها داخل حفير عليه كثفت سلطات محلية القرير جهودها وبذلت فيه الأدلة الجنائية شعبة الكلاب البوليسية جهودها التي قادت للكشف والتحقيق في ملابسات الحادثة ليتم ضبط المتهم المتزوج والمنفصل عن زوجته وأب لثلاثة أطفال ليسجل اعترافاً قضائياً بالحادثة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر محلية مروي تدون بلاغاً بالاختطاف والقتل في مواجهة مغتصب الطفلة أريج وقتلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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