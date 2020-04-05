الحكومة: لم يصل أيِّ شخص من الخارج بعد إغلاق مطار الخرطوم

اعتبر الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أن السودان لم يصل مرحلة الخطر في وباء “كورونا” مُقارنةً مع الدول التي تفشّى فيها الفيروس بصورة كبيرة.

وأكد صالح في تصريح بحسب صحيفة الصيحة أمس، عدم وصول أيِّ شخص من الخارج بعد إغلاق مطار الخرطوم، وقال “هنالك بعض المواقع كتبت أن هنالك طائرة تحمل ركاباً هبطت سراً بمطار الخرطوم”، وأوضح أنّ حركة الطيران لم تتوقّف، لكنها تقتصر فقط على طيران الشحن وحركة الصادر والوارد، وطائرات الإغاثة التابعة لبرنامج الغذاء العالمي، ونوه إلى أنّه مسموح لها بالهبوط في الخرطوم ومطارات الولايات، بجانب السماح للسفارات والمُنظّمات الدولية بإجلاء رعاياها بشرط عدم وصول أيِّ شخص على رحلاتها من الخارج.

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إلى ذلك، كشف صالح أنه تم حتى الآن إجلاء (4) آلاف من طلاب دارفور لولاياتهم عبر البصات، ونوّه إلى انتهاء فترة السماح لترحيل دفعات جديدة باعتبار أنّ المدة الزمنية كانت كافية منذ إغلاق الجامعات لرجوع الراغبين الى مناطقهم، وأعلن صالح استمرار حملات التوعية والتعقيم في المناطق العامة والأسواق ومواقف المُواصلات بالتنسيق مع مجهودات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وفي سياق آخر، أكد صالح، إجلاء آخر دفعة من السودانيين العالقين بمنطقة السباعية إلى العاصمة المصرية القاهرة، وقال إنّه تم ترحيل آخر دفعة من الراغبين بالرجوع للقاهرة عبر بصين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)