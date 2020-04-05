(التفكيك) تبدأ إجراءات مصادرة مئات الأراضي الحكومية من نافذين

كشفت مصادر مطلعة عن شروع لجنة تفكيك التمكين عن حصر مئات الأراضي تتبع لنافذين في النظام البائد تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، نوهت المصادر إلى أن اللجنة ستطالب الجهات المختصة بمصادرة هذه الأراضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)