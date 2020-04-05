التاريخ: 05-أبريل-2020
290 مشاهدة
كشفت مصادر مطلعة عن شروع لجنة تفكيك التمكين عن حصر مئات الأراضي تتبع لنافذين في النظام البائد تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، نوهت المصادر إلى أن اللجنة ستطالب الجهات المختصة بمصادرة هذه الأراضي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (التفكيك) تبدأ إجراءات مصادرة مئات الأراضي الحكومية من نافذين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.