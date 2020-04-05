مشاجرة بين طفلين تنتهي بمقتل أحدهما بام درمان

التاريخ: 05-أبريل-2020
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دونت وحدة حماية الأسرة والطفل بام درمان بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي وذلك بعد أن أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عاماً على قتل آخر يبلغ من العمر 12 عاماً وذلك بسبب مشاجرة بينهما أثناء لهوهما بمنطقة الثورة الحارة “50”.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة الدار عندما قام المتهم بضرب الطفل القتيل بحجر على رأسه مما تسبب في وفاته في الحال وفور وقوع الحادثة تم الاتصال بالشرطة التي سارعت إلى مسرح الحادث كما تم نقل الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ودون بلاغ بوحدة الأسرة والطفل بام درمان.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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