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لص يهاجم مواطن داخل منزله بالسامراب

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أبريل-2020

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لص يهاجم مواطن داخل منزله بالسامراب

 

نقل أحد المواطنين في الساعات الأولى من الصباح إلى حوادث بحري لإصابته بطعنات في الظهر مما أدى إلى إصابته بالأذى الجسيم.

 

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وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار إلى شعور المواطن بخطوات غريبة داخل منزله وعندما استيقظ عاجله اللص بطعنات أدت إلى شل مقاومته ومع استنجاده استيقظ أفراد أسرته ليتم اسعافه للعلاج كما قامت الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن اللص.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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