لص يهاجم مواطن داخل منزله بالسامراب

التاريخ: 05-أبريل-2020
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نقل أحد المواطنين في الساعات الأولى من الصباح إلى حوادث بحري لإصابته بطعنات في الظهر مما أدى إلى إصابته بالأذى الجسيم.
وتعود تفاصيل هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار إلى شعور المواطن بخطوات غريبة داخل منزله وعندما استيقظ عاجله اللص بطعنات أدت إلى شل مقاومته ومع استنجاده استيقظ أفراد أسرته ليتم اسعافه للعلاج كما قامت الشرطة بتمشيط المنطقة للبحث عن اللص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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