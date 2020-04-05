أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل، اكتمال ترتيباتها لإعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية للعام (2019-2020) في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين عبر فضائية وإذاعة الولاية على الهواء مباشرة.
وأكد رئيس دائرة التربية بالولاية عبد العزيز مصطفى أبو نصيرة بحسب صحيفة الصيحة، أن النتيجة سيتم إعلانها دون حضور الجمهور، إنفاذاً لموجهات الدولة بمنع التجمعات لدرء مخاطر “كورونا”، وعبر عن شكره وتقديره لجهود حكومة الولاية المقدرة تجاه برامج التعليم، وحيا التعاون الكبير للأجهزة الأمنية والشرطية والمجالس التربوية والأسر والأجهزة الإعلامية.
وامتدح ابو نصيرة عطاء الإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات وجهودهم التي أفلحت في الخروج بالعام الدراسي لبر الأمان رغم العقبات الكبيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة الأساس بنهر النيل غداً بدون جمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.