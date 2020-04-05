إعلان نتيجة الأساس بنهر النيل غداً بدون جمهور

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية نهر النيل، اكتمال ترتيباتها لإعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس بالولاية للعام (2019-2020) في الثانية عشرة ظهر غد الاثنين عبر فضائية وإذاعة الولاية على الهواء مباشرة.

وأكد رئيس دائرة التربية بالولاية عبد العزيز مصطفى أبو نصيرة بحسب صحيفة الصيحة، أن النتيجة سيتم إعلانها دون حضور الجمهور، إنفاذاً لموجهات الدولة بمنع التجمعات لدرء مخاطر “كورونا”، وعبر عن شكره وتقديره لجهود حكومة الولاية المقدرة تجاه برامج التعليم، وحيا التعاون الكبير للأجهزة الأمنية والشرطية والمجالس التربوية والأسر والأجهزة الإعلامية.

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وامتدح ابو نصيرة عطاء الإدارات التعليمية والمعلمين والمعلمات وجهودهم التي أفلحت في الخروج بالعام الدراسي لبر الأمان رغم العقبات الكبيرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)