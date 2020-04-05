رئيس شعبة الغاز: “جهات” تسببت في أزمة الغاز

اتهم رئيس شعبة الغاز بأم درمان حميدة محمود الجميل، جهات – لم يسمها – بالتسبب في أزمة الغاز التي استفحلت هذه الأيام، وطالب وزارة الطاقة والتعدين بسرعة حل الإشكالات التي تعيق استيراد وتوفير غاز الطبخ قبل حلول شهر رمضان حتى لا يعاني المواطن أكثر.

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وقال الجميل بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن ما يهم المواطن الوفرة وليس الدعم أو رفعه، لأن المواطن يصرف أضعاف قيمة تعبئة أسطوانة الغاز في الركشات ذهاباً وإياباً.

وأكد الجميل أهمية تنفيذ قرار حل الاتحادات والنقابات والغُرف التجارية وتكليف لجنة تسيير لغرفة الغاز ولاية الخرطوم لتقوم بدورها مع الجهات الإدارية الأخرى بإحكام الرقابة على الترحيل وتوزيع الغاز وقفل الباب أمام تجار الأزمات من ضعاف النفوس الذين يستغلون ندرة السلع ويرفعون الأسعار لأرقام خرافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)