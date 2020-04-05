في أول حديث بعد إعفائه الجنرال:( كلو لي خير)

في أول حديث له بعد إعفائه من منصب المدير العام لقناة النيل الأزرق، قال الأستاذ حسن فضل المولى أنه راضٍ عن تجربته في القناة وأن قناعته أن كل ما تجرى به المقادير هو خير.

مضيفاً بحسب صحيفة آخر لحظة أن سنة الحياة تقتضي التغيير، ولا أحد يظل في منصبه للابد، مؤكداً أن قناة النيل الأزرق قناة راسخة لا تتأثر بذهاب أحد، متمنياً التوفيق لخلفه ولكل العاملين بالقناة.

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)