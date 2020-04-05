- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 5 أبريل 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
نفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، وجود أي شبهات أو قرائن لأي انقلاب داخل صفوفها.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن، عامر محمد الحسن، هدوء الأحوال في البلاد، مشددا على أنه لا توجد قرائن أو شبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.
وأوضح عامر أن ما تم تداوله هو إشاعة ضارة بأمن المجتمع، مشيرا الى ان خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية أفرادها، مضيفا: "نطمئن الشعب السوداني على سلامة الأوضاع واستتباب الأمن من جانبنا".
وكان الجيش السوداني، أعلن في 15 يناير الماضي، عن مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 آخرين من الجيش السوداني خلال محاولة القضاء على تمرد بعض منتسبي جهاز المخابرات السوداني، وأكد أن "المنظومة الأمنية ستظل متماسكة وعصية على كل متربص بها".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. القوات المسلحة تكشف حقيقة وجود انقلاب بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.