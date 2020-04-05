الصناعة تؤكد أهمية إزالة معوقات صناعة الأسمنت

الخليج 365 :

أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية إزالة المعوقات التي تواجه زيادة الإنتاج بمصانع الأسمنت بتأهيلها وتحديثها وتشغيلها بطاقتها القصوى لدورها في تنمية وتطوير القطاع الصناعي.

قال عباس الشيخ مدير إدارة التكاليف والإنتاج بالوزارة لـ(سونا) إن المعوقات التي تواجه قطاع الأسمنت أجملها في ارتفاع سعر الدولار لمقابلة توفير مدخلات الإنتاج وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام الجازولين، مشيرا الى إمكانية صناعة الأسمنت بولاية نهر النيل التي تحتضن أربعة مصانع.

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وأعرب عن أمله خفض ضريبة الولاية على سلعة الأسمنت إلى 2% بدلًا عن 5%. وأبان أن الطاقة التصميمية لمصنع أسمنت عطبرة تبلغ خمسة آلاف و700 طن يوميًا، بينما يبلغ الإنتاج الفعلي (2000) طن في اليوم والإنتاج الحالي ألف و600 طن يوميًا.

وأضاف أن إنتاج مصنع أسمنت بربر حاليًا ألف و700 طن يوميا وتبلغ طاقته التصميمية 4 آلاف و800 طن، بينما ينتج مصنع أسمنت التكامل ببربر يوميًا ألف و600 طن وتصل طاقته القصوى 4 آلاف و600 طن يوميًا.

وأضاف أن أسمنت الشمال بعطبرة تبلغ طاقته الإنتاجية في اليوم 4 آلاف و200 طن، بينما الفعلية ألف و500 طن يوميًا.