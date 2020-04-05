شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : خاطب الفنان الكبير كمال ترباس ادارة قناة النيل الازرق طالبا عدم بث اية اغنية له، دون ان يكون عليها اتفاق قانوني معه. وقال ترباس لصحيفة آخر لحظة ان القرار جاء تعبيرا عن احتجاجه وأسفه على اعفاء لجنة ازالة التمكين للاستاذ حسن فضل المولى من ادارة القناة، مضيفا ان الاستاذ حسن فضل الله كفاءة اعلامية نادرة قدم للاعلام والفن السوداني الكثير ولا يشك احد في مهنيته، واكد ترباس انه لن يشارك في برنامج اغاني واغاني الذي تبثه القناة في رمضان وقد اخطر بذلك مدير ادارة البرامج الاستاذ عمار شيلا، ومقدم البرنامج الاستاذ السر قدور.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة…ترباس يمنع (النيل الأزرق) من بث أغنياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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