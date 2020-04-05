اخبار الخليج 365:
ﻗﺎﻝ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ “ﺃﻭﺗﺸﺎ”، ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﻢﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥ ﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺗﻀﻤﻦ ﻭﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻟﻠﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ.ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺬﻱ سجل 10 ﺣﺎﻻﺕ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺑﻜﻮﺭﻭﻧﺎ، ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻮﺑﺎء، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻈﺮ ﺗﺠﻮﺍﻝ ﻟﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻋﺪﺩﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺃﻭﺗﺸﺎ،ﻳﺎﻧﺲ ﻻﺭﻛﻴﻪ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻥ«ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ«.
ﻭﺃﺿﺎﻑ:»ﻧﻘﻮﻡ ﺍﻵﻥ، ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﻂ ﺑﺪﻳﻠﺔﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ«.
ﻭﻗﺎﻝ ﻻﺭﻛﻴﻪ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺨﻄﻄﻮﻥﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺼﺺ ﺷﻬﺮﺍﻥ ﺃﻭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ، ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ، ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ.ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍء ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﻟﻼﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺳﻮء ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻠﻔﺎﻳﺮﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻁﺮﺡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕﻭﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ،ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﻭﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺮﺿﻊ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺇﻥ 9,3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﺤﻮ 3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺎﺯﺡ ﻭﻻﺟﺊ ﺩﺍﺧﻠﻴًﺎ.ﻭﻗﺎﻝ ﻻﺭﻛﻴﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺧﻄﻄﺎ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻓﺎﻳﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔﻭﻣﺮﺍﻗﺒﻮ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻭﻋﺰﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻛﺸﻒ ﻻﺭﻛﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺣﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻝﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺠﻨﺲ.
ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻨﺎﺟﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺲ، ﻣﺤﺬﺭًﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝﺳﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎء ﺃﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻳﺬﺍء ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻲ.
كانت هذه تفاصيل خبر الاﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة: إﻳﺼﺎل المساعدات الاﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان تأثر بــ “ﻛﻮروﻧﺎ” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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