“أنصار الله” تعلن مقتل 80 جنديا وضابطا بصفوف التحالف بينهم قيادات كبيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم السبت، مقتل وإصابة 80 جنديا وضابطا من قوات التحالف العربي، في مواجهات بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وذكرت وكالة “الصحافة” اليمنية التابعة لـ”أنصار الله”، أن مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها “تمكنوا من التصدي لزحف كبير من قوات التحالف، باتجاه جبل كوفل بمديرية صرواح محافظة مأرب”​​​. وأضافت أن “مشافي مأرب استقبلت أكثر من 80 قتيلا ومصابا من صفوف قوات التحالف”.

وذكرت الوكالة أن من بين القتلى في صفوف قوات التحالف قائد “اللواء 310″، ورئيس عمليات اللواء نفسه، حميد المسوري، وقائد “اللواء 72″، العميد خالد الجماعي. المادة السابقة الطاهر حسن التوم يعلق على خبر الانقلاب العسكري المقالة القادمة طبيب يشرح أهمية الإكثار من شرب الماء في الوقاية من طبيب يشرح أهمية الإكثار من شرب الماء في الوقاية من كورونا

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