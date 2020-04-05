شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365:

سخر الاعلامي الإسلامي المعروف الطاهر حسن التوم من ما أوردته وسائل اعلام سودانية نقلا عن صحيفة شهيرة بترتيب الإسلاميين لإنقلاب عسكري خططوا لتنفيذه يوم الاثنين ٦ ابريل متزامنا مع ذكرى سقوطهم بانتفاضة شعبية. وهو الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة. وقال الطاهر على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (المدهش أن من يتولى كشف الانقلاب بتاع مساء غد هو المجلس المركزي للحرية والتغيير ! ومن يصدر القرارات بالاعتقالات وتجهيز القوات وحراسة المقار هو المجلس المركزي للحرية والتغيير)!. وأضاف الطاهر: (السؤال المنطقي: أين الجهات الأمنية العسكرية؟! . من نص الخبر نقرأ: وأضافت المصادر أن المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» عقد اجتماعاً عاجلاً أمس، وشكل لجنة لاتخاذ إجراءات استباقية خلال الساعات المقبلة، لإفشال أي محاولة للانقلاب. وأوصى الاجتماع بإلقاء القبض على بعض رموز الإسلاميين ونشطائهم، واستدعاء القوات المجازة للعمل، وفرض حراسات مشددة على بعض المواقع الاستراتيجية، وتأمين الشخصيات المهمة). صحيفة الانتباهة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الطاهر حسن التوم يعلق على خبر الانقلاب العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.