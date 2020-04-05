ماكينات الصراف الآلي بلا نقود… ومسؤول يكشف السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف مدير شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية في السودان، عمر عمرابي، سبب خلو ماكينات الصراف الآلي من الأموال.
وقال عمرابي لصحيفة “السوداني”، إن السبب هو عدم تغذية بعض البنوك للصرافات الآلية بنفس المعدلات السابقة وهي مرتين يوميا، بسبب الظروف الصحية الحالية وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح عمرابي أن البنوك تعمل على التغذية خلال ساعات الصباح دون التغذية المسائية، متوقعا عودة الصرافات إلى وضعها الطبيعي بعد اكتمال عمليات سحب المرتبات خلال أيام.
وأكد عمرابي عدم وجود أي مشكلة في السيولة لدى بنك السودان المركزي، مشيرا إلى زيادة التغذية للبنوك بنسبة ٤٠٪ عن الفترة الماضية.
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