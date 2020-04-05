ترامب يمكن إيقاف فيروس كورونا خلال 30 يوما فقط !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يمكن إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، خلال 30 يوما.
ونشر ترامب فيديو توضيحي على “تويتر”، اليوم السبت، بعنوان “لنجعل انتشار فيروس كورونا أقل سرعة”.
وتابع: “يمكن أن يحدث ذلك خلال 30 يوما”، مضيفا: “لنحمي أنفسنا والآخرين، بتجنب الزحام، وخاصة إذا كان المكان يوجد به أكثر من 10 أشخاص”.
ولفت ترامب إلى أهمية غسل الأيدي بصورة مستمرة، كلما لامست أي سطح أو شيء من الأدوات المستخدمة في العمل.
وأوضح أن تجنب السفر سيكون أفضل خاصة في الأمور غير الضرورية، مع تجنب الزيارات الاجتماعية التقليدية، والعمل في المنزل ما دام ذلك ممكنا، أو اتباع تعليمات الخبراء إذا كان الخروج ضروريا.
ونوه إلى أهمية تطهير الأسطح التي يتم لمسها بصورة دورية مثل الهواتف ومقابض الأبواب، والمناضد، والأسطح.
ودعا الرئيس الأمريكي من يشعرون بأي من أعراض المرض أن يقوموا فورا بعزل أنفسهم، لتجنب الاختلاط بالآخرين.
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