إرتفاع كبير في أسعار غاز الطبخ بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شكا عدد من المواطنين بولاية الخرطوم وام درمان من ارتفاع سعر أسطوانة الغاز، حيث بلغ سعر الاسطوانة١٢٠٠جنيه. مشيرين لنقص في العبوة على الرغم من ارتفاع سعرها ، وكشف المواطنون عن اتجاههم لاستخدام حطب الوقود والمواقد الكهربائية كبديلين لتقليل التكلفة.. وقالت المواطنة حاجة السرة كنا في السابق نقوم بجلب الحطب من الخلاء (الفزع) لسد فجوة الغاز
كما تفاقمت أزمة الغاز بصورة كبيرة بولاية الجزيرة وانعدمت في أماكن بيع الغاز في منطقة ودالنورة بـمحلية 24 القرشي ولاية الجزيرة وفاق سعر تعبئة أسطوانة الغاز الألف جنيه
واشتكى عدد من مواطني ولاية الجزيرة من انعدام غاز الطهي لما يقرب الشهر وأرجع الوكلاء ارتفاع الغاز إلى ارتفاع تكلفة الترحيل من وإلى محلات التوزيع وبلغ سعر الغاز 1100 جنيه .
وشكك بعض المواطنين في أوزان أسطوانات الغاز حيث قال البعض إن وزنها أقل بكثير من الوزن الطبيعي الذي يساوي 12 كيلو.
وعلمت مصادر أن سعر تعبئة الأسطوانة في مناطق أخرى يفوق الألف جنيه بكثير حيث بلغ ” 1300 ” جنيه في حين كشف أحد المواطنين عن السعر الحقيقي لتعبئة أنبوبة الغاز من مصفاة الجيلي حيث قال إن سعر تعبئة أنبوبة الغاز مئة وخمسة عشرين جنيها ” 125 ” جنيها فقط لا غير
ومن جانب آخر اشتكى تجار بالمنطقة من تضررهم من القرار الصادر عن والي ولاية الجزيرة الذي قضى بإغلاق سوق منطقة ودالنورة لأجل غير مسمى ، وقالوا إن هذا القرار ساهم في تدهور الحالة الاقتصادية وزاد من معاناة المواطن الذي يعتمد بصورة مباشرة في حياته اليومية ومواده التموينية على البيع والشراء بسوق القرية .
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