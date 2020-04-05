استمرار حملات لتطهير وتعقيم الأسواق بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - اخبار الخليج 365: أعلنت محلية الخرطوم، إطلاق أكبر حملات لتعقيم وتطهير الأسواق بالمحلية ضمن الإجراءات الاحترازية لمُكافحة جائحة “كورونا”، بالتنسيق مع تجمُّع شركات النظافة واتّحاد مُعلِّمي المدارس الخاصة والدراميين والرياضيين ومجموعة محمود في القلب وشبكة المهندسين ومنظمة (جيل 90). وأوضح مُعتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح، أنّ المبادرة تجئ ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات الخَاصّة والمُنظّمات والمُبدعين في المجالات الدرامية والرياضية في إطار المسؤولية التكامُلية بين أجهزة الدولة لدعم المُبادرات المُجتمعية الطوعية الرامية لمُكافحة “كورونا”، وأكّد أنّ المُبادرة تستهدف خلال المرحلة الأولى إجراء تعقيم شامل للسوقين المركزي والشعبي باعتبارهما من أكبر الأسواق التي يَرتادها المُواطنون والتي قد تُشكِّل خطراً في حال انتشار الوباء، وأعلن تسخير الإمكانات المُتاحة كَافّة لحَملة التّعقيم بمُشاركة لجان الأسواق والمُتطوِّعين. الصيحة

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