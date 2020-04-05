شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن د. عامر محمد الحسن هدوء الاحوال بالبلاد و انه لاتوجد قرائن اوشبهات لانقلاب وسط القوات المسلحة.

و اوضح عامر في تصريح لوكالة سونا ان ما تم تداوله اشاعة ضارة بامن المجتمع مشيرا الى ان خطط القوات المسلحة المعلنة لمكافحة وباء كورونا مستمرة لحماية افرادها ولاجديد و أضاف “نطمئن الشعب السودانى على سلامة الاوضاع واستتباب الامن من جانبنا”. المادة السابقة أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاحد الموافق5ابريل2020م المقالة القادمة استمرار حملات لتطهير وتعقيم الأسواق بالخرطوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: لا توجد شبهات او قرائن لانقلاب وسط القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.