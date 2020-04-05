عمال يحتجون على قرار إغلاق سوق السمك بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نحو (4) آلاف تاجر وعامل بسوق السمك المركزي بالخرطوم، إنهم تفاجأوا بصدور قرار صادم ممهور بتوقيع مدير مكتب معتمد محلية الخرطوم، يأمر بإغلاق السوق اعتباراً من يوم أمس “السبت”، مبرراً بأنه غير مطابق للمواصفات الصحية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

ووصفت لجنة السوق في تصريح صحفي نقله عنهم موقع (باج نيوز الإخباري)، القرار بأنه ظالم ومجحف ويشرد أكثر من (4) آلاف عامل وتاجر ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خاصةً وأن السوق استقبل اليوم السبت مبردات على متنها كميات كبيرة من الأسماك، فضلاً عن سيارات أخرى قادمة من الولايات للسوق، وأشار إلى أنه يخدم جميع سكان ولاية الخرطوم.

وعابت اللجنة على سلطات محلية الخرطوم سحبها لحاوية الأوساخ الخاصة بالسوق منذ أكثر من أسبوع ومطالبة المحلية بزيادة رسوم النفايات الخاصة بالحاوية من (30) ألفا إلى (60) ألف جنيه شهرياً.

وأكدت اللجنة التزامها بالاشتراطات الصحية التي أطلقتها البلاد لمجابهة فيروس “كورونا”، وإلزام العاملين في السوق بارتداء كمامات وتعقيم الأيدي بالصابون والمعقمات والاهتمام بنظافة دورات المياه، واتهمت جهات من منسوبي العهد البائد بالوقوف وراء إغلاق السوق المفاجئ.

صحيفة السوداني