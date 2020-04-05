كشف معلومات صادمة عن تهريب الذهب في السودان

الخليج 365 :

كشف مصدر مسؤول سابق في وزارة الطاقة عن معلوماتٍ صادمة عن تهريب الذهب في السودان .

واعترف المدير السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية يوسف محمد أحمد، في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأحد” بأنّ تهريب الذهب يتمّ بعلم الجهات العليا في البلاد.

وقال” فهنالك الكثير من الملفات التي أخرجناها أخرجت الثعابين والعقارب”.

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وزاد” في هذه الملفات فتحنا عش الدبابير، وأحد الدبابير أصابني فكانت نتيجته مغادرتي للشركة”.

وقال يوسف إنّ شركة الجنيد في شهر مارس قامت بتهريب أكثر من”250″ كيلو ذهب، التي اختفت في المصفاة وكانت قد وصحت للشركة في حقول الإنتاج.

وأضاف” ردت شركة الجنيد على موظفي الشركة شفاهةً بأنّ هذا الأمر متقف عليه بين الإدارة العليا في الوزارة والإدارة العليا في شركة الجنيد”.