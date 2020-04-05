الداخلية الكويتية تفتح تحقيقا في مقطع فيديو “غير لائقة” تجاه الوافدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فتحت الداخلية الكويتية، اليوم السبت، تحقيقا في مقطع فيديو متداول لسيدتين تلفظتا بألفاظ “غير لائقة” تجاه وافدين بأحد مراكز الإيواء.

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته في صفحتها الرسمية على موقع”تويتر”، “بشأن مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن سيدتين يتلفظن بألفاظ غير لائقة تجاه إحدى الجاليات في أحد مراكز الإيواء. وأكدت الإدارة أنه تم رصد الفيديو من قبل الأجهزة المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن”.

وأثار مقطع فيديو للإعلامية الكويتية نادية المراغي برفقة سيدة أخرى غير معروفة، عاصفة من الانتقادات، بسبب ما اعتبر إهانة ”وعنصرية“ تجاه الوافدين في دولة الكويت، بعد التلفظ بعبارات مسيئة بحقهم.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الإعلامية برفقة صديقة لها خلال جولة قامتا بها في إحدى المدارس، التي خصصت لترحيل بعض الوافدين في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتحدثت الإعلامية المراغي خلال المقطع حول سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، قائلة: “نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات، عشان الغرف شو فيها؟“، لترد صديقتها: ”معفنة، معفنة من رائحتهم”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل 62 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 479.