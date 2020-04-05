التبرُّعات تَقترب من الـ(50) مليون جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ناشد عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، جميع أفراد الشعب للانضمام إلى حملة رئيس الوزراء “القُومَة للسُّودان”، ودعا كل مُتبرِّع أن يذكر الحلم الذي يتمنى أن يراه في السودان.
وفي السياق، توالت التبرُّعات والتفاعُل مع مُبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “القُومَة للسُّودان”، وثبت تلفزيون القومي نافذة جانبية لعرض حجم المُساهمات من موقع المُبادرة مُباشرةً، فيما أعلن عدد كبير من السُّودانيين بالداخل والخارج استعدادهم للتبرُّع، وطرحوا تساؤلات عن كيفية دفع مُساهماتهم من خارج البلاد.
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