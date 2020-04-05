منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لمواجهة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الخميس المقبل اجتماعا افتراضيا طارئا لوزراء الصحة لوضع استراتيجيات لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع دولة الإمارات رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، ستعقد عبر تقنية مؤتمرات الفيديو اجتماعا افتراضيا طارئا على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي الخميس القادم.

وأوضح العثيمين، أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

وأضاف أن “الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس “كوفيد ــ 19″ والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء”.