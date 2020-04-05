الوليد مادبو لايصلح بديلا لحمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

دعوة غريبة برزت هذه الايام ، وكانت قد ابتدرها / ابتدرتها أمل الكردفانى (لا ندرى هل هذا الاسم لرجل ام امرأة) ، وتتبنى الدعوة ترشيح الدكتور مادبو لتولى رئاسة منصب رئيس الوزراء فى حال فشل الدكتور حمدوك ، أو اضطراره للاستقالة لاى سبب ، أو رأت القوى السياسية المشكلة لقوى الحرية والتغيير ضرورة ابعاده عن المشهد .

وابتداء لابد ان نقول ان اسرة الناظر مادبو اسرة عريقة ممتدة فى كل السودان وبالذات دارفور وكردفان والخرطوم ، وللعائلة الكريمة ارتباطات بجهات عديدة فى مختلف مناطق الوطن العزيز ، اضافة الى انها معروفة بتاريخها الوطنى وجهودها المثمرة للاصلاح المجتمعى ، وسياسيا عرفت الأسرة بانتمائها الى حزب الامة وكيان الانصار (بشكل يكاد يكون غالبا على معظم أفراد الأسرة )، وهناك شخصيات بارزة على مدى حقب متصلة برزت كقيادات فى الطائفة والحزب .

وحديثنا هنا عن ابن الأسرة واحد الوجوه البارزة لشبابها ، المرشح لرئاسة الوزراء الدكتور الوليد مادبو ، ونقول لا اعتراض لدينا على تاهيل الرجل العلمى ونيله العديد من الشهادات الاكاديمية فهذا امر معروف ولاربط له بما نريد التطرق إليه من ترشيح الدكتور الوليد لتولى منصب رئيس الوزراء فهذا شيئ آخر مختلف .

ونقول إن كان البعض ياخذون على دكتور حمدوك ارتهانه لامريكا وارتباطه القوى بالغرب ومؤسساته ، وإن الرجل لايمكن ان يكون ذلك القائد المستقل الواقف على درجة واحدة من الكل ، وان هذا سيؤثر حتما فى مقدرة الحكومة على تطبيق سياسة رفض المحاور والعمل على مصلحة البلد والاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع الجميع وعدم تبنى موقف يمكن ان يحسب دعما لاى طرف فى نزاعه مع آخر ، نقول ان كان دكتور حمدوك باعتباره شخصا محسوبا على الغرب ومؤسساته لايمكن ان يقود حكومة ترفع شعار العلاقات المتوازنة مع الكل ، وبالتالى لن يكون مناسبا لقيادة حكومة المرحلة الانتقالية المسؤولة عن البناء والتأسيس ، فإن الدكتور الوليد مادبو كشخص مقترح بديلا للدكتور حمدوك هو نفسه ليس الخيار المناسب ، لأن الرجل محسوب على بعض الدوائر والمؤسسات المرتبطة بشكل أو آخر مع الدوحة ، وكونه على علاقة ما – ولو بشكل غير مباشر – بالدكتور عزمى بشارة فانه لن يكون أفضل حالا من دكتور حمدوك فالجميع يعرفون من هو الدكتور عزمى بشارة ، وما هى ارتباطاته المباشرة بالعدو الصهيونى ، وإن كانت لدكتور حمدوك حقا علاقة مع المؤسسات الغربية وانها تجعله غير مناسب لتولى المنصب فإن علاقة دكتور مادبو بدكتور بشارة نفسها تجعله غير مناسب لتولى الموقع الذى يشغله الان دكتور حمدوك ، ولن نكشف سرا ان قلنا ان عمالة دكتور عزمى بشارة اوضح من ان تحتاج الى دليل فارتباطه بالكيان الاسرائيلى من المسلمات ، وعليه فدكتور مادبو على الاقل يكون محل شبهة وهى أقوى من الشبهة حول دكتور حمدوك .

هذه جزئية اردنا التوقف عندها ولاتعنى اننا نشكك فى قدرات دكتور الوليد لكن ايضا لايمكن قبول الكلام الغير مؤسس الذى كتبه /كتبته أمل كردفانى ، وندعو هنا الى ترك الدكتور حمدوك يعمل وليعاونه دكتور الوليد مادبو ومن يروجون له فالمرحلة ليست مرحلة تسقيط هذا أو رفع ذاك على حسابه وليعمل الجميع على انجاح المرحلة الانتقالية وكفى .