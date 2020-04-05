ماذا يشفع لنا عند السعودية والأمارات؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

فى حديثه لصحيفة المواكب الصادرة الخميس جدد وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوى حديثه عن الدعم السعودى الاماراتى للسودان مكذبا بعض الاصوات التى اكثرت من القول باستمرار الدولتين فى تقديم الدعم للحكومة السودانية .

ودون ان يشير الدكتور البدوى الى من يعنيهم بكلامه أو يسمهم باسمائهم أكد تقديم السعودية والإمارات لدعمٍ في وقتٍ سابق ،

وقال الآن هم يراجعون الدفعيات ونتمنى عودتهما لتقديم الدفعيات.

وكلام السيد الوزير هذا من الوضوح بمكان حتى انه لايحتمل التأويل ولايحتاج الى شرح فهو يؤكد ان السعودية والامارات كانتا تدفعان وانهما الان متوقفتان ، وعاد واكد ذلك بقوله نتمنى عودتهما الى تقديم الدفعيات ، وهنا نتساءل ما الذى دفع الرياض وابوظبى للتنصل عن التزامهما والوفاء بوعودهما ؟ ومنذ متى توقفت الدولتان عن دفع ما التزمتا به ؟ وهل هناك جديد بعد قول عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور ان ماتقدمه السعودية والامارات واقعا لايتعدى عشرة بالمائة من حجم ما يتم ذكره فى الاعلام ؟ ونتساءل مرة اخرى ألم تشفع للسودان وحكومته مواقفها المؤيدة والمناصرة بقوة للسعودية والامارات فى المحافل الدولية ؟ ألم يواصل السودان اشتراكه فى تحالف العدوان على اليمن ، ولم يتم تنفيذ كلام حمدوك وحميدتى وبرهان عن انسحاب جنودنا من اليمن ونكوص الثلاثة الكبار عن وعدهم ببرمجة الانسحاب ؟ من ناحية ثانية لابد ان نسأل مجلس السيادة الذى اجتمع مؤخرا وأعلن استنكاره توجيه الجيش اليمنى ضربات صاروخية وبالطائرات المسيرة الى مواقع حساسة فى العمق السعودى ، نسأل مجلس السيادة ألا تعرفون ان الحرب مستعرة بين السعودية واليمن ؟ الستم كحكومة مشتركين فى هذه الحرب ؟ أليس التحالف الذى تتزعمه السعودية هو الذى يشن العدوان على اليمن ؟ الايحق لليمنيين ان يردوا على من ضربهم وقتلهم ودمر بلدهم وحاصرها وفرض عليهم الجوع والمرض ؟ نقول للسادة فى مجلس السيادة ان موقفكم الذى خالفتم فيه الحق والعدل والانصاف ، وخالفتم فيه الضمير هذا الموقف بممالأة السعودية على عدوانها تعلمون انه موقف غير صحيح وغير منصف ومع ذلك لم يشفع لكم عند الرياض ، ولم يجعلها تنظر اليكم بعين الرحمة ، فما الذى تريده منكم السعودية ياترى ؟

حديث سابق تم نشره مفاده ان السعودية والامارات توقفتا عن تقديم الدعم للسودان بامر من امريكا فهل يستطيع الدكتور البدوى أو الدكتور حمدوك أو كلاهما طلب واشنطون ان تأمر الرياض بدعم الخرطوم ؟ أو انهما سيبحثان عن من يشفع لهما لدى الرياض وابوظبى ؟ وهل هناك شخص يمكن ان يطلع بهذا الدور وينجح ام المطلوب منا فعل موقف يرضى الداعم الخليجى ؟

الله ورسوله اعلم