آلاف العمال يحتجون على قرار إغلاق سوق السمك بالخرطوم

قال نحو (4) آلاف تاجر وعامل بسوق السمك المركزي بالخرطوم، إنهم تفاجأوا بصدور قرار صادم ممهور بتوقيع مدير مكتب معتمد محلية الخرطوم، يأمر بإغلاق السوق اعتباراً من يوم أمس “السبت”، مبرراً بأنه غير مطابق للمواصفات الصحية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.

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ووصفت لجنة السوق في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، القرار بأنه ظالم ومجحف ويشرد أكثر من (4) آلاف عامل وتاجر ويعرضهم لخسائر مالية فادحة، خاصةً وأن السوق استقبل اليوم السبت مبردات على متنها كميات كبيرة من الأسماك، فضلاً عن سيارات أخرى قادمة من الولايات للسوق، وأشار إلى أنه يخدم جميع سكان ولاية الخرطوم.

وعابت اللجنة على سلطات محلية الخرطوم سحبها لحاوية الأوساخ الخاصة بالسوق منذ أكثر من أسبوع ومطالبة المحلية بزيادة رسوم النفايات الخاصة بالحاوية من (30) ألف إلى (60) ألف جنيه شهرياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)