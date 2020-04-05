السجن والغرامة لشابين واجنبية ضبطت بحوزتهم خمور بلدية

ادانت محكمة النظام العام بالحاج يوسف شابين واجنبية بتهمة ترويج الخمور البلدية على متن ركشة بالشارع العام بالحاج يوسف واوقعت المحكمة عقوبة السجن لمدة “7” ايام ادبية والغرامة المالية مبلغ “15” الف جنيه في مواجهتهم، وقررت المحكمة حبس المدانين “6” اشهر في حالة عدم دفعهم للغرامة، بجانب ابادة المعروضات “4” جوالات معبأة بالخمور البلدية.

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وتتلخص وقائع البلاغ بحسب صحيفة آخر لحظة في ان شرطة الحاج يوسف اثر تنفيذها حملة للقضاء على الظواهر السالبة بالمنطقة اوقفت ركشة المتهمين التي كانت على متنها عدد من “4” جوالات وبتفتيش الجوالات عثر على كريستالات معباة بالخمور البلدية، وتم القبض عليهم واقتيادهم الى قسم شرطة النظام العام ودونت في مواجهتهم بلاغاً تحت نص المادة “79” من القانون الجنائي المتعلق بصناعة الخمور البلدية، وباكتمال كافة التحريات امرت النيابة بتقديم المتهمين للمحكمة فكانت الاجراءات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)