الغرامة لسائق حاول تهريب مواد بترولية

أوقعت محكمة النظام العام بالحاج يوسف، عقوبة الغرامة “” الف جنيه في مواجهة صاحب عربة ادانته المحكمة بمخالفة قانون الطوارئ، ضبط اثناء تهريبه عدد “7” براميل معبأة بالمواد البترولية “جازولين” بشرق النيل.

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وقررت المحكمة حبس المدان لمدة “6” اشهر في خالة عدم دفعه الغرامة، وامرت المحكمة بمصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان، ذلك على خلفية ان شرطة المعبر بمنطقة سوبا بشرق النيل اوقفت عربة المتهم، وبتفتيش العربة تم العثور على عدد “7” براميل معبأة بالمواد البترولية “جازولين” على ضوء ذلك بحسب صحيفة آخر لحظة، القت الشرطة القبض على المتهم، وتم اقتياده الى قسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغاً لمخالفته الامر “3” من قانون الطوارئ المتعلق بمنع وحظر نقل السلع والمحروقات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)