محاكمة مروجي ومتعاطي شيشة

قضت محكمة النظام العام بالحاج يوسف بتوقيع عقوبة الغرامة “15” الف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة “6” أشهر في مواجهة مروجي شيشة بالشارع العام، وامرت المحكمة بابادة المعروضات “الشيشة”.

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وفي الوقت نفسه غرمت المحكمة شابا مبلغ “3” آلاف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة “شهر” لادانته بتعاطي الشيشة بالشارع العام دون تنفيذه لقرار حظر التجوال.

وتشير تفاصيل البلاغ الى شرطة النظام العام بشرق النيل، كانت قد قامت بحملة عقب اعلان حظر التجوال في المساء، وأسفرت الحملة بحسب صحيفة آخر لحظة عن ضبط المتهمين الاول والثاني وهما يقومان بترويج الشيشة للجمهور، فيما ضبط المتهم الثالث اثناء تعاطيه الشيشة رغم القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)