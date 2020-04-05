أطباء وعاملون في الصحة يشعرون بالقلق من تقييد حركتهم

شكا أطباء وعاملون في الحقل الصحي من تقييد تحركاتهم أثناء ساعات الحظر في نقاط أمنية بالشوارع الرئيسة بالعاصمة، على الرغم من صدور تعميم من وزارة الداخلية بالسماح لعمال الحقل الصحي بحرية التنقل أثناء ساعات حظر التجوال ضمن التدابير المتخذة ضد فايروس كورونا الجديد المنتشر عالميا فيما أعلن السودان عن 10 حالات إصابة بينها حالتي وفاة.

وكان النائب العام قد شكل لجنة تحقيق في واقعة سجن طبيب لساعات أثناء عودته من مشفى ابراهيم مالك الى منطقة امبدة.

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وقال نائب الاختصاصي بقسم الجراحة بمستشفى الفيصل، احمد حسن الزمزمي، أن تقييد حركة الاطباء والعاملين في الحقل الصحي مصدر قلق كبير في ظل حاجة البلاد اليهم للتدخلات الطبية ومكافحة مرض كوفيد 10 المستجد.

وأوضح الزمزمي بحسب صحيفة آخر لحظة، انه على الرغم من صدور منشور رسمي من وزارة الداخلية بالسماح للطواقم الطبية والعاملين في الحقل الصحي بالحركة أثناء حظر التجول لكن لاتزال الاجراءات دون المطلوب بحقهم مضيفا أن العديد من الاطباء والعاملين في الحقل الصحي اشتكوا من صعوبة التنقل أثناء حظر التجول بسبب الارتكازات الامنية التي لاتتعامل بالمرونة المطلوبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)