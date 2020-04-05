التاريخ: 05-أبريل-2020 فى : رياضة 2 مشاهدة انضم سيف تيري مهاجم المنتخب الوطني والمريخ إلى اللاعبين الأفارقة الذين رفضوا اقتراح الأطباء الفرنسيين بتجربة لقاح فايروس كورونا في إفريقيا مثلما حدث في دراسات الإيدز. ووضع تيري بحسب صحيفة السوداني، صورة لعداء أفريقي تفوق على آخرين في إحدى السباقات وكتب عليها “عاشت أفريقيا”، وأضاف “أفريقيا هي المكان الأقوى والأفضل وعلى الأطباء اختبار علاجهم على أنفسهم”. Advertisements وانتقد أساطير الكرة الأفريقية ديديه دروغبا وصامويل إيتو التصريحات التي أدلى بها طبيبان لقناة فرنسية واعتبرا المقترح عنصرية عميقة. وتعتبر قارة أفريقيا الأقل تأثراً بفايروس كورونا خلال الفترة الماضية حيث لم تشهد حالات إصابة أو وفيات بمعدلات كبيرة مثلما يحدث في أوروبا وآسيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تيري ينضم إلى الرافضين ويكتب على صفحته: “عاشت إفريقيا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.