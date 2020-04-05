مخابز تستبق إعلان تطبيق أسعار وأوزان الخبز

التاريخ: 05-أبريل-2020
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استبق اصحاب مخابز بولاية الخرطوم صدور قرار رسمي بزيادة اوزان الخبز الى (80-60) جرام تتبعها زيادة في السعر. وبدأوا في تنفيذ الزيادة.
ودافع رئيس لجنة تسيير شعبة المخابز بولاية الخرطوم عبد الرؤوف طالب الله عن اصحاب المخابز اللذين طبقوا زيادة الاوزان وقال في حديثه بحسب صحيفة آخر لحظة: أمس القرار الرسمي متفق عليه ولكنه لم يصدر، لجهة ان حكومة الولاية طلبت في اجتماع امس ارجاء تطبيق زيادة الاوزان “80” جرام بسعر جنيها و”60″ جرام بسعر جنيه ونصف ،الى غد، وعزا تطبيق اصحاب المخابز لزيادة الاوزان قبل اجازتها رسميا لجهة انهم تكبدوا خسائر فادحة طيلة الفترة الماضية، وتوقع طالب الله ان المضي في اوزان اكبر تنهي صفوف الخبز وتزيد جودة الخبز ، مبينا إنهم دفعوا من قبل بمقترح مضاعفة أوزان قطعة الخبز والسعر لتفادي معوقات إعداد الخبز ذو الوزن الصغير والتي تتمثل في استهلاك الكثير من الجازولين والغاز والوقت والعمالة.
وكشف عن عودة مطحن غلال ويتا لعمليات الطحن خلال الأيام المقبلة وتشغيل مطحن سين بطاقته القصوى أيضا في الأيام القادمة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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