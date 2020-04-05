لاعب الهلال أطهر الطاهر يعلن دعمه لمبادرة “القومة للسودان”

التاريخ: 05-أبريل-2020
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دعا لاعب الهلال أطهر الطاهر زملاءه بالنادي والمنتخب إلى الوقوف ودعم الأسر التي لا تملك قوت يومها مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
وكتب أطهر الطاهر على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” بحسب صحيفة السوداني، قائلاً “يطل علينا في الأيام القليلة المقبلة شهر رمضان المبارك وكلنا يعلم الضائقة الاقتصادي التي تمر بها البلاد، وهناك من الأسر من لا يملك قوت يومه”.
وأشار الطاهر إلى أن هذه الأسر تحتاج إلى الدعم في شهر الخير والغفران، وأعلن لاعب الهلال دعمه للمبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تحت شعار “القومة للسودان”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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