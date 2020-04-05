حركة التجمع الحر تنضم الى مجموعة عقار

التاريخ: 05-أبريل-2020
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اعلنت حركة التجمع الحر بقيادة عبد محمد آدم ابراهيم انضمامها للحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار بكامل عتادها الحربي والمكونات السياسية والادارية والميدانية والمقدرة بـ “3166” فرداً.
وأكد رئيس الحركة عبد الله محمد آدم بحسب صحيفة آخر لحظة ان انضمامهم ياتي بناء على التوافق في الرؤى والاهداف المشتركة مع الحركة الشعبية، والتي تهدف لتحقيق السلام الشامل والعادل، خاصة عقب ثورة ديسمبر المجيدة، علاوة على الخطوات الجارية بمفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وقال ان قواتهم توجد في :8″ ولايات، من بينها ولايات دارفور الخمس، وآخرين في قيادات عسكرية متفرقة، واضاف انهم سيقفون يداً واحدة من اجل الوطن والمواطن.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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