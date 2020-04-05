حركة التجمع الحر تنضم الى مجموعة عقار

التاريخ: 05-أبريل-2020 فى : أخبار 4 مشاهدة اعلنت حركة التجمع الحر بقيادة عبد محمد آدم ابراهيم انضمامها للحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار بكامل عتادها الحربي والمكونات السياسية والادارية والميدانية والمقدرة بـ “3166” فرداً. Advertisements وأكد رئيس الحركة عبد الله محمد آدم بحسب صحيفة آخر لحظة ان انضمامهم ياتي بناء على التوافق في الرؤى والاهداف المشتركة مع الحركة الشعبية، والتي تهدف لتحقيق السلام الشامل والعادل، خاصة عقب ثورة ديسمبر المجيدة، علاوة على الخطوات الجارية بمفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح، وقال ان قواتهم توجد في :8″ ولايات، من بينها ولايات دارفور الخمس، وآخرين في قيادات عسكرية متفرقة، واضاف انهم سيقفون يداً واحدة من اجل الوطن والمواطن. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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