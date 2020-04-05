تفاصيل مكالمة بين “شداد” ومكتب “انفانتينو” حول الدوري السوداني

تلقى كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم مكالمة هاتفية من إدارة مكتب رئيس الفيفا جياني انفانتينو.

ووفقاً للمعلومات فإن الاتصال كان استفسارات من الفيفا حول موقف الدوري الممتاز في السودان والنشاط الرياضي في ظل أزمة فايروس كورونا التي تهدد العالم.

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وجاء الاتصال بحسب صحيفة السوداني، ضمن استطلاع قام به الفيفا في كل الاتحادات الوطنية لمعرفة نسبة البطولات الوطنية المتوقفة حول العالم، واتضح أن الدوريات حالياً تقام بنسبة 7%.

وأبلغ شداد إدارة مكتب انفانتينو أن التوقف كامل في السودان وفي انتظار قرار السلطات الصحية في البلاد، مؤكداً حصرهم كاتحاد على استكمال بطولة الدوري ما أمكن ذلك.

وأوقف النشاط الرياضي بالكامل في السودان في منتصف الشهر الماضي ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا إلى 10 حالة توفى منهم اثنان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)