العثور على جثة تاجر سوداني في مدينة توريت

قالت الشرطة في توريت بولاية شرق الإستوائية بجنوب السودان ، إنها عثرت على جثة تاجر سوداني الجنيسة صباح يوم الجمعة في حي “شجرة السلام” وهي ملقى بالقرب من سيارة قديمة في الحي السكني.

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وقال مدير الشرطة بتوريت جاستين كلوبوس ، مدير الشرطة بتوريت ، في تصريح بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية حوالي الساعة الثامنة صباحا من شيخ الحي عن وجود شخص مقتولاً في الحي ، مبيناً أن الشرطة تحركت في الحال وعثرت على الجثة وعلمت انها لتاجر يعمل في سوق مدينة توريت.

واوضح ان الجثة تم نقلها الى المستشفى للتشريح ، لمعرفة أسباب الوفاة.

من جانبه قال رئيس مجتمع التجار السودانيين في توريت ، سليمان محمد ، في تصريح ، ان تقرير الطبيب يظهر انه الموت طبيعي، مشيرا الى ان الميت تم دفنه في توريت يوم الجمعة، وتابع “تم تشريح الجثة جيدا ولا يوجد أي اثار ، ولم يجد الشرطة حالة اشتباه في الجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)