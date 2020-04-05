المريخ يكشف عن قرار المحكمة القومية العليا بشأن “سوداكال”

التاريخ: 05-أبريل-2020
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كشف نادي المريخ الخرطوم عن قرار المحكمة القومية العليا الدائرة الإدارية والقاضي بشطب كل الطعون التي قدمت ضد آدم سوداكال مرشح نادي المريخ في الانتخابات التي جرت في سبتمبر من العام 2017.
وأشار النادي وفقاً للموقع الرسمي إلى أن المحكمة أعلنت تنصيب آدم سوداكال رئيساً للنادي بناءً على ترشحه في سبتمبر 2017، وأوضحت أن سوداكال يعتبر رئيساً للنادي وأن ما أثير بشأن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة غير صحيح.
وبحسب صحيفة السوداني، كان رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة آدم كبير قد أعلن في وقت سابق عن أن سوداكال لم يعتمد رئيساً لنادي المريخ وأن أجل القرار قد انتهى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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