اكتمال وصول العالقين السودانيين في منطقة السباعية الى القاهرة

أعلنت السفارة السودانية بالقاهرة استقبالها آخر فرد من العالقين في منطقة السباعية أمس مشيرة الى أنها بذلت جهود مضنية استمرت لأكثر من اسبوعين حتى اكتملت عملية عودة كل العالقين الى القاهرة.

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وأوضحت السفارة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة، أنها شكلت لجنة قامت باسكان كل القادمين وصرف اعانات لهم فضلا عن توفير الرعاية اللازمة لبعض المرضى منهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)