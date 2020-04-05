مداهمة مطاعم مخالفة للحظر بالخرطوم وقرارات باغلاقها

داهمت قوة من الشرطة والقوات المسلحة بحضور والي الخرطوم الفريق الركن احمد عابدون حماد مساء أمس الاول خلال طوافه على نقاط مراقبة حظر التجوال عدد من المطاعم المخالفة لقرارات ايقاف عمل المطاعم بعد سريان حظر التجوال ضمن الاجراءات الاحترازية تحسبا لوباء كورونا.

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وتم اغلاق عدد من المطاعم السياحية وفقا لقانون السياحة ومخالفتهم لقرارات الحظر الاتحادية والولائية وتقع هذه المطاعم بحسب صحيفة الجريدة، في شارع المشتل بالرياض وتقاطع شارع ١١٧ بالرياض ونهاية شارع الستين وشارع المطار. ودونت ضد تلك المطاعم بلاغ بالرقم ١٠١٣ تحت المادة ١٠١/٧٤ ق. ج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)