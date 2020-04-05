تراجع إنتاج الدقيق بالمطاحن وزيادة الرغيفة لـ(جنيهين)

قال رئيس لجنة تسيير اتحاد المخابز عبد الرؤوف مصطفى لمصادر أمس، أن زيادة سعر قطعة الخبز زنة 80 جرام سيقلل من حدة الصفوف وسرعة صناعة الخبز، وأوضح أن صناعة الخبز بالوزن المذكور ينتج 700 رغيفة من جوال الدقيق.

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وعزا عبد الرؤوف اصطفاف المواطنين أمام المخابز لعدم وجود القمح نتيجة لما اسماه فشل في ترتيب وصول القمح من ميناء بورتسودان.

وكشف رئيس لجنة اتحاد المخابز بحسب صحيفة السوداني، عن تراجع انتاج دقيق سين (50%) وسيقا (65%) أما ويتا فمتوقفة تماماً عن الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)