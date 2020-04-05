سوداني يقدم على قتل وإصابة (9) أشخاص طعناً في فرنسا

شهدت روما – سو – أيزير جنوب شرقي فرنسا عملية طعن نفذها رجل ثلاثيني، أدن الى مقتل “2” ، واصابة عدد من الاشخاص بجروح.

وقالت رئيسة بلدية رومان – سو- ايزير ماري ايلين تورافال بحسب صحيفة آخر لحظة أمس ان شخصين قتلا واصيب اربعة آخرون في هجوم بسكين في البلدة. وأضافت ان الهجوم وقع صباحا أمام مخبز اصطف امامه الزبائن، وان الشرطة اعتقلت المهاجم. الى ذلك افادت وسائل اعلام فرنسية بان المنفذ طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر 33 عاماً، وتولت الشرطة الجنائية في ليون التحقيق، وتقيم النيابة العامة المتخصصة في مكافحة الارهاب الوضع حالياً لمعرفة اذا ما كانت ستتولى القضية.

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بدوره قال مكتب المدعي العام لمكافحة الارهاب بحسب مصادر ان الهجوم وقع في الساعة “11” صباحاً في شارع تجاري في البلدة الفرنسية، لكنه لم يكشف عن هويته، انما اكتفى بالقول “ليس لديه وثائق لكنه ادعى انه سوداني وولد عام 1987”.

إلى ذلك افاد ممثلو الادعاء بان اشخاصا آخرين اصيبوا ايضا، لكنهم لم يتمكنوا من تأكيد تقارير وسائل الاعلام الفرنسية عن وقوع سبع ضحايا آخرين، أحدهم في حالة حرجة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)