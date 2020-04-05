التاريخ: 05-أبريل-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة نفى الاستاذ محمد زكي سكرتير الامام الحبيب الصادق المهدي الشائعة المتداولة عبر الوسائط المختلفة بنقل الامام الى رويال كير بعد وعكة صحية ألمت به. Advertisements وعبر صحيفة الدار طمأن مريديه والشعب السوداني على صحة الإمام الصادق المهدي مؤكداً بانه يتمتع بصحة جيدة وتمنى له دوام الصحة والعافية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمام الصادق المهدي بخير وما تردد عبر الوسائط شائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.