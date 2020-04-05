تأخر نتائج معملية يعطل توزيع دواء بـ(15) مليون دولار

التاريخ: 05-أبريل-2020
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تسبب تأخر نتائج تحليل معمل المجلس القومي للأدوية والسموم، في تأخر توزيع أدوية مستوردة بقيمة (15) مليون دولار.
وقال عضو لجنة تسيير غرفة مستوردي الأدوية يوسف شكاك بحسب صحيفة السوداني، إن الشركات استوردت الأدوية منذ أكثر من 6 أشهر، وأضاف “الدواء موجود بمخازن الشركات لكنها ممنوعة من بيعه”.
وكشف عن أن تلك الشركات تتعرض لخسائر فادحة، مشيراً إلى أن وزير الصحة شكل لجنة لحل المشكلة لكن اللجنة لم تنظر في الأمر بعد تأجيل اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي.
وفي السياق قالت مصادر إن قيمة الأدوية المستوردة تفوق (15) مليون دولار وأن استيرادها تم بسعر الدولار الرسمي الحكومي، وأكدت عدم ظهور النتائج المعملية منذ 6 أشهر وحتى الآن، رغم تأكيدها أن النتائج ستستغرق عادة 2-3 أشهر، فيما كشفت مصادر أخرى عن أن البلاد لم تستورد أدية منذ 5 أشهر، الأمر الذي ينذر بكارثة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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